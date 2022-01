Bimba di tre anni cade del quarto piano di via Milano a Torino. Madre e convivente interrogati in questura (Di venerdì 14 gennaio 2022) Era completamente ubriaco quando sono arrivati gli agenti della polizia, a cui chiedeva in continuanzione una sigaretta da fumare. “Mia figlia è in coma capo, dammene una ti prego”. Lui è il convivente di origini marocchine della Madre di una Bimba di 3 anni precipitata dal quarto piano di uno stabile in via Milano, a Torino, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo, ieri sera dopo le 21.45. La piccola era in casa con l’uomo e la Madre, secondo una prima ricostruzione, in un appartamento di ringhiera: la piccola ha iniziato a girare per la casa, ha aperto la porta del ballatoio, si è sporta ed precipitata nel cortile. A dare l’allarme la panetteria del piano terreno, che ha subito chiamato i soccorsi. La piccola, ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Era completamente ubriaco quando sono arrivati gli agenti della polizia, a cui chiedeva in continuanzione una sigaretta da fumare. “Mia figlia è in coma capo, dammene una ti prego”. Lui è ildi origini marocchine delladi unadi 3precipitata daldi uno stabile in via, a, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo, ieri sera dopo le 21.45. La piccola era in casa con l’uomo e la, secondo una prima ricostruzione, in un appartamento di ringhiera: la piccola ha iniziato a girare per la casa, ha aperto la porta del ballatoio, si è sporta ed precipitata nel cortile. A dare l’allarme la panetteria delterreno, che ha subito chiamato i soccorsi. La piccola, ...

