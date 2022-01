Ridefinizione dei valori fondamentali di Apex Medical con il rebranding per Wellell (Di giovedì 13 gennaio 2022) NUOVA TAIPEI CITY, Taiwan, 13 gennaio 2022 /PRNewswire/



Apex Medical ha attribuito la massima importanza al valore della vita umana, fornendo al contempo servizi agili e dispositivi medici di alta qualità dal 1990. Il rebranding del 2022 conferma la determinazione a stabilire una posizione globale e a sviluppare ulteriormente l'organizzazione aziendale, fissando obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro. Il nuovo marchio, "Wellell", è un neologismo creato combinando i termini inglesi "wellbeing" (benessere) e "wellspring" (sorgente). "Per noi, Wellell significa "sorgente della salute": sosteniamo le condizioni di salute e di comfort del paziente attraverso prodotti e servizi che prestano la massima attenzione alle esperienze degli utenti", ha dichiarato Daniel Lee, Fondatore e Presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) NUOVA TAIPEI CITY, Taiwan, 13 gennaio 2022 /PRNewswire/ha attribuito la massima importanza al valore della vita umana, fornendo al contempo servizi agili e dispositivi medici di alta qualità dal 1990. Ildel 2022 conferma la determinazione a stabilire una posizione globale e a sviluppare ulteriormente l'organizzazione aziendale, fissando obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro. Il nuovo marchio, "", è un neologismo creato combinando i termini inglesi "wellbeing" (benessere) e "wellspring" (sorgente). "Per noi,significa "sorgente della salute": sosteniamo le condizioni di salute e di comfort del paziente attraverso prodotti e servizi che prestano la massima attenzione alle esperienze degli utenti", ha dichiarato Daniel Lee, Fondatore e Presidente ...

