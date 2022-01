Renzi, attacco frontale al Pd: «Non ha i numeri e nemmeno tante idee». Poi l’ironia su Conte e i 5s (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella partita per il Colle «il Pd non ha i numeri e nemmeno tante idee. Con me Letta non vuol fare l’accordo. Se si trova meglio con Conte che con me… de gustibus non disputandum est». Lo ha detto a “Non è l’Arena” il leader di Iv, Matteo Renzi. «Conte non controlla i suoi. Su tante posizioni il Pd non sta chiarendo: è garantista o no?», ha aggiunto l’ex premier. «Letta ha un problema di posizionamento». Renzi e gli errori di D’Alema e Bersani L’idea di un “governo dei leader” «non è sbagliata ma non entro in gioco. Ho già dato». Poi Renzi attacca: «Nel 2013 Prodi fu bruciato da Massimo D’Alema nell’elezione per il Presidente della Repubblica. Ma Bersani sbagliò tattica. Nel 2015, lo stesso Parlamento, ha eletto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella partita per il Colle «il Pd non ha i. Con me Letta non vuol fare l’accordo. Se si trova meglio conche con me… de gustibus non disputandum est». Lo ha detto a “Non è l’Arena” il leader di Iv, Matteo. «non controlla i suoi. Suposizioni il Pd non sta chiarendo: è garantista o no?», ha aggiunto l’ex premier. «Letta ha un problema di posizionamento».e gli errori di D’Alema e Bersani L’idea di un “governo dei leader” «non è sbagliata ma non entro in gioco. Ho già dato». Poiattacca: «Nel 2013 Prodi fu bruciato da Massimo D’Alema nell’elezione per il Presidente della Repubblica. Ma Bersani sbagliò tattica. Nel 2015, lo stesso Parlamento, ha eletto ...

