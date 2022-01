Pfizer: l'antibiotico Azitromicina (Zitromax) tornerà disponibile alla fine di febbraio (Di giovedì 13 gennaio 2022) La carenza dell'antibiotico Azitromicina è dovuta ad una "elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda". Il medicinale " tornerà disponibile alla fine del mese di febbraio" . Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) La carenza dell'è dovuta ad una "elevata richiesta, superiore alle stime econsueta domanda". Il medicinale "del mese di" . Lo ...

Advertising

silviasprea : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - filippo_coli : RT @Apndp: 'Scusi buon uomo,ma chi non si vaccina perchè non vuole farsi iniettare un siero nè arricchire Pfizer,ma corre in farmacia a cac… - MovArtCinecitta : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - simopimo : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… - TaniaBottania : RT @aforista_l: Non si vaccinano per non arricchire BigPharma e poi svuotano le farmacie dell'antibiotico #Zitromax, peraltro inutile contr… -