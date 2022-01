Per Gimbe molte Regioni in arancione a fine mese, "le misure attuali non bastano" (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - "La vaccinazione sta procedendo bene, a parte un piccolo ritardo sulle terze dosi nella prima parte dell'autunno, non si può rimproverare nulla. Però, a parte fidarsi della popolazione e aver messo l'obbligo delle mascherine Ffp2, di fatto misure restrittive per frenare la crescita dei contagi non sono state introdotte e quindi i casi, con una variante così contagiosa, continuano a crescere". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervistato su Cusano Italia Tv commentando le misure decise dal governo per contenere la pandemia da Covid-19. "La domanda che tutti si pongono - osserva - è se gli ospedali riusciranno nelle prossime settimane a resistere a questa pressione. Abbiamo già una situazione ospedaliera molto critica". Sui dati del monitoraggio settimanale Gimbe che mostrano ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - "La vaccinazione sta procedendo bene, a parte un piccolo ritardo sulle terze dosi nella prima parte dell'autunno, non si può rimproverare nulla. Però, a parte fidarsi della popolazione e aver messo l'obbligo delle mascherine Ffp2, di fattorestrittive per frenare la crescita dei contagi non sono state introdotte e quindi i casi, con una variante così contagiosa, continuano a crescere". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervistato su Cusano Italia Tv commentando ledecise dal governo per contenere la pandemia da Covid-19. "La domanda che tutti si pongono - osserva - è se gli ospedali riusciranno nelle prossime settimane a resistere a questa pressione. Abbiamo già una situazione ospedaliera molto critica". Sui dati del monitoraggio settimanaleche mostrano ...

