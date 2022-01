Ora la Bbc dice no alla cancel culture (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo che era successo di tutto, compreso che una storica voce della radio della Bbc, David Lowe, per aver trasmesso una canzone del 1930 dal titolo “The Sun Has Got His Hat On” dove compare la parola “negro” era stato gentilmente invitato a dimettersi, la Bbc ieri ha annunciato che si opporrà alla cancel culture e fornirà attivamente una piattaforma a personalità con punti di vista diversi. Lo ha spiegato David Jordan, direttore della politica editoriale della tv pubblica inglese, per il quale l’emittente dovrebbe “rappresentare tutti i punti di vista”. “Siamo impegnati a dare voce a tutti i diversi tipi di prospettive e non aderiamo alla cancel culture che alcuni gruppi hanno proposto”, ha affermato Jordan. “I terrapiattisti non avranno tanto spazio quanto le persone che credono che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo che era successo di tutto, compreso che una storica voce della radio della Bbc, David Lowe, per aver trasmesso una canzone del 1930 dal titolo “The Sun Has Got His Hat On” dove compare la parola “negro” era stato gentilmente invitato a dimettersi, la Bbc ieri ha annunciato che si opporràe fornirà attivamente una piattaforma a personalità con punti di vista diversi. Lo ha spiegato David Jordan, direttore della politica editoriale della tv pubblica inglese, per il quale l’emittente dovrebbe “rappresentare tutti i punti di vista”. “Siamo impegnati a dare voce a tutti i diversi tipi di prospettive e non aderiamoche alcuni gruppi hanno proposto”, ha affermato Jordan. “I terrapiattisti non avranno tanto spazio quanto le persone che credono che ...

