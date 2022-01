LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet stampa un tempo incredibile! Hofer può andare a punti (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Attenzione a Benedikt Doll: il tedesco ha trovato lo zero in piedi, dopo averlo trovato a terra. E’ secondo all’uscita dal poligono. Accusa solo 2.3 secondi di ritardo da Fillon Maillet. 15.17 Il bielorusso Anton Smolski si inserisce in seconda posizione accusando 32.1 secondi di ritardo. 15.14 Thomas Bormolini è virtualmente 18esimo col crono di 23:44.1. 15.12 Arriva al traguardo Lukas Hofer: 24:25.0, è attualmente decimo. 15.11 L’ultimo azzurro a partire, col pettorale 104, sarà Didier Bionaz. 15.10 E’ partito Dominik Windisch. 15.07 Si susseguono partenze e arrivi ai vari poligoni, vediamo chi potrà inserirsi nelle posizioni più alte della classifica. Sembra difficilmente battibile il tempo di Fillon ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 Attenzione a Benedikt Doll: il tedesco ha trovato lo zero in piedi, dopo averlo trovato a terra. E’ secondo all’uscita dal poligono. Accusa solo 2.3 secondi di ritardo da. 15.17 Il bielorusso Anton Smolski si inserisce in seconda posizione accusando 32.1 secondi di ritardo. 15.14 Thomas Bormolini è virtualmente 18esimo col crono di 23:44.1. 15.12 Arriva al traguardo Lukas: 24:25.0, è attualmente decimo. 15.11 L’ultimo azzurro a partire, col pettorale 104, sarà Didier Bionaz. 15.10 E’ partito Dominik Windisch. 15.07 Si susseguono partenze e arrivi ai vari poligoni, vediamo chi potrà inserirsi nelle posizioni più alte della classifica. Sembra difficilmente battibile ildi...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Eder e Ponsiluoma provano a fare il colpaccio! Partiti Bormolini e… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Ruhpolding: Bormolini punta alla top 10 nella Sprint maschile, davanti è lotta a tre per la coppa #biathlon #13Genn… - neveitalia : LIVE da Ruhpolding: Bormolini punta alla top 10 nella Sprint maschile, davanti è lotta a tre per la coppa #biathlon… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Ruhpolding 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile - FreddieTee : Con mio fratello sono arrivata alla conclusione che non posso più vedere gare di biathlon live, porto sfiga ?? Non h… -