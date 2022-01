L’antibiotico più usato per i malati di Covid è finito: introvabile nelle farmacie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono giorni ormai che lo Zitromax è scomparso dalle farmacie italiane. La produzione delL’antibiotico Covid sta risultando difficoltosa, in quanto a mancare sarebbe la molecola necessaria per il suo sviluppo. Negli ultimi due mesi è innegabile che ci sia stato un aumento esponenziale dei contagi, dovuto principalmente alla nuova variante Omicron, meno letale ma molto più contagiosa. Il medicinale dunque è stato utilizzato come non mai all’interno delle terapie di guarigione prescritte ai pazienti, dove lo Zitromax viene solitamente accompagnato da una serie di antinfiammatori. La variante Omicron ha spaventato e continua a preoccupare tutti quanti, a causa della sua alta contagiosità. Probabile allora che tante dosi delL’antibiotico siano state acquistate anche da chi non ha contratto il virus, soltanto in via ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono giorni ormai che lo Zitromax è scomparso dalleitaliane. La produzione delsta risultando difficoltosa, in quanto a mancare sarebbe la molecola necessaria per il suo sviluppo. Negli ultimi due mesi è innegabile che ci sia stato un aumento esponenziale dei contagi, dovuto principalmente alla nuova variante Omicron, meno letale ma molto più contagiosa. Il medicinale dunque è stato utilizzato come non mai all’interno delle terapie di guarigione prescritte ai pazienti, dove lo Zitromax viene solitamente accompagnato da una serie di antinfiammatori. La variante Omicron ha spaventato e continua a preoccupare tutti quanti, a causa della sua alta contagiosità. Probabile allora che tante dosi delsiano state acquistate anche da chi non ha contratto il virus, soltanto in via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - MediasetTgcom24 : Terminato in Italia l'antibiotico più usato contro il Covid #covid - infoitsalute : Esaurito in Italia l'antibiotico più usato per curare il Covid - PietroCuratola : RT @IlPrimatoN: Il medicinale più usato contro il Covid, nelle farmacie italiane non si trova. Spunta anche l'ombra della speculazione http… - VerdeGiuseppe4 : RT @QdSit: Da giorni non si trova più nelle farmacie italiane l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale… -