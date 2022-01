Grande Fratello Vip, arriva lo Stop: la decisione di Mediaset è ufficiale. Brutta botta per il GF Vip e Signorini (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso della prima settimana di febbraio è previsto un blocco del Grande Fratello Vip e di C’è Posta per te. La variazione di palinsesto Mediaset è determinata dalla presenza del Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda dal giorno 1 al 5 febbraio. Scopriamo, dunque, quali sono le variazioni che la rete del Biscione ha deciso di apportare. Lo Stop di C’è posta per te Tra gli eventi più attesi dell’anno c’è, sicuramente, il Festival di Sanremo. Il programma vanta sempre un numero considerevole di ascolti, pertanto, diversi programmi Mediaset sono costretti ad adeguarsi onde evitare lo scontro diretto. A prendere tale direzione sono soprattutto due trasmissioni di Canale 5. La prima è C’è Posta per te, che come di consueto non andrà in onda nello stesso sabato della finale di Sanremo. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso della prima settimana di febbraio è previsto un blocco delVip e di C’è Posta per te. La variazione di palinsestoè determinata dalla presenza del Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda dal giorno 1 al 5 febbraio. Scopriamo, dunque, quali sono le variazioni che la rete del Biscione ha deciso di apportare. Lodi C’è posta per te Tra gli eventi più attesi dell’anno c’è, sicuramente, il Festival di Sanremo. Il programma vanta sempre un numero considerevole di ascolti, pertanto, diversi programmisono costretti ad adeguarsi onde evitare lo scontro diretto. A prendere tale direzione sono soprattutto due trasmissioni di Canale 5. La prima è C’è Posta per te, che come di consueto non andrà in onda nello stesso sabato della finale di Sanremo. ...

