GF Vip | volano gli stracci tra i due concorrenti | “Ti dò una sberla”

Scoppia l'ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip tra due, cosa è successo? Uno dei due si offende e si scaglia duramente contro l'altro Non c'è pace al Grande…

A tutela della sua ex moglie, l'ex gieffino ha voluto procedere a diffidare tutti e tre i concorrenti del GF6 . Le dichiarazioni di Pago Come riporta Blogtivvu , Pago dichiara a Chi : ' Cosa è ...Andrea Iannone in queste ultime ore è stato protagonista al Grande Fratello6 per le insinuazioni di Gianmaria Antinolfi , durante una discussione nella veranda poche ore prima della diretta di ieri sera. Soleil Sorge , con tono provocatorio, ha detto a Gianmaria: "Tu ti ...Scoppia l'ennesima lite nella casa del GF Vip tra due concorrenti, cosa è successo? Uno dei due si offende e si scaglia duramente contro l'altro.Dopo aver sentito le pesanti accuse e le offese di Katia, Urtis e Soleil nei confronti di Miriana, l'ex marito della showgirl continua a tutelarla procedendo legalmente ...