Fabrizio Corona conferma il flirt con Giacomo Urtis: "Era un nostro segreto" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver avuto una rapporto a tre con un noto personaggio dello spettacolo e la moglie. Subito dopo il suo racconto, è iniziata una caccia al nome della persona coinvolta, con Fabrizio Corona al primo posto tra gli indiziati. Il suo profilo, infatti, corrisponde perfettamente all'identikit del re dei social network. Poche ore dopo, proprio Corona ha confermato queste ricostruzioni pubblicando una foto su Instagram in cui lo si vede abbracciato ad Urtis con la didascalia "Amore mio... grande, unico e solo, era un nostro segreto... dai!". Il tono sarcastico delle sue parole è lampante e il tempismo della pubblicazione della sua storia conferma la capacità di ...

VABBBAA : Fabrizio corona che finisce in tendenza per aver scopato con urtis #corona #GFvip - infoitcultura : Gf, Urtis rivela storia con VIP, Fabrizio Corona “il nostro segreto” - emamarro : RT @il_farmacista: Dopo Fabrizio Corona manca solo il parere di Eta Beta e Tiramolla. - gio0279 : @Greisall Leo mi stavo allenando quando ho ricevuto una notizia che mi ha svoltato la giornata... Urtis ?????? con Fab… - VABBBAA : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP -