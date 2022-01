David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ecco la relazione della Polizia postale che mette in dubbio la prova chiave utilizzata per chiudere il caso come suicidio. L’ex ad di Mps Viola ha sempre sostenuto di non averla letta Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ecco la relazione della Polizia postale che mette in dubbio la prova chiave utilizzata per chiudere il caso come. L’ex ad di Mps Viola ha sempre sostenuto di non averla letta

Advertising

borghi_claudio : Finita la parte secretata delle audizioni commissione David Rossi. Si passa in pubblico. - DaveLoruxury : RT @espressonline: ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte». DI @AntonioFraschi htt… - GiovanniCocconi : RT @espressonline: ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte». DI @AntonioFraschi htt… - LaFra2021 : RT @espressonline: ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte». DI @AntonioFraschi htt… - ZzuCicciu : RT @espressonline: ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte». DI @AntonioFraschi htt… -