(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante. Il calciatore, classe 2002, arriva dalin prestito fino a giugno 2022., originario di Roma, è un esterno di notevole velocità e abilità nel dribbling. La scorsa estate è stato tesserato daldopo essersi messo in grande evidenza con la maglia dell’Arezzo nella seconda parte della stagione 2020/21. Powered by WPeMatico

Advertising

rubio_chef : Comunque #FabrizioScaramuzza, dell’omonima ditta, è in procinto di fare una cava nella meravigliosa zona bagnata da… - udine20 : DAL PARMA L’ESTERNO D’ATTACCO DANIELE IACOPONI - - ParmaLiveTweet : La Salernitana compra all'ingrosso dal Parma: dopo Sepe e Sprocati, anche Laurini nel mirino - ParmaLiveTweet : La Salernitana compra all'ingrosso dal Parma: dopo Sepe e Sprocati, anche Laurini nel mirino di Sabatini… - BrunoLe27770387 : @1913parmacalcio Il calciatore di Parma e Palmeiras! Tanti auguri, crack! Saluti dal Brasile. -

Ultime Notizie dalla rete : DAL PARMA

... macelli e allevamenti importanti - come il territorio di Cremona, Mantova, Piacenza,, ... Il problema riguarda tutta la filiera,capo all'insaccato, e non è nuovo. Già negli anni Sessanta si ......"L'obbiettivo di questa giornata " hanno commentato la sub Commissaria sanitaria dell'Ausl di..." hanno continuato - è lo strumento che consente anche ai più giovani di essere protettivirus ...Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Daniele Iacoponi. Il calciatore, classe 2002, arriva dal Parma in prestito fino a giugno 2022. Iacoponi, originario di Roma, è un esterno di ...Come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, nel pomeriggio c'è stato un summit a Milano tra l’entourage di Luigi Sepe e il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano: i blucerchiati vogl ...