Dakar 2022: Tappa 11, l’ultimo anello (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il traguardo è vicino. La città di Bisha è l’ultima località visitata dalla Dakar 2022, e centro di gravità permanente della Tappa numero 11, la penultima. Il percorso di oggi è infatti ad anello, con 346 Km di prova speciale. Detta così, può sembrare una passeggiata, ma non lo è stata. La Tappa infatti ha visto i concorrenti impegnati in una navigazione tosta, e non sono mancati i “caduti”. La classe moto soprattutto ha visto l’ennesima rivoluzione, che questa volta potrebbe essere decisiva. La classe auto, invece, ha subito un’altra…scossa. Dakar 2022: cosa è successo nella Tappa 11? La navigazione difficile ha lasciato segni pesanti sulla classifica generale delle due ruote, con vittime illustri. Una di queste è Adrian Van Beveren, che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il traguardo è vicino. La città di Bisha è l’ultima località visitata dalla, e centro di gravità permanente dellanumero 11, la penultima. Il percorso di oggi è infatti ad, con 346 Km di prova speciale. Detta così, può sembrare una passeggiata, ma non lo è stata. Lainfatti ha visto i concorrenti impegnati in una navigazione tosta, e non sono mancati i “caduti”. La classe moto soprattutto ha visto l’ennesima rivoluzione, che questa volta potrebbe essere decisiva. La classe auto, invece, ha subito un’altra…scossa.: cosa è successo nella11? La navigazione difficile ha lasciato segni pesanti sulla classifica generale delle due ruote, con vittime illustri. Una di queste è Adrian Van Beveren, che ha ...

