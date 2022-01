Ascolti tv mercoledì 12 gennaio 2022: scopri i programmi più visti in prime time (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia degli Ascolti tv in prime time mercoledì 12 gennaio 2022? RaiUno ha puntato sulla commedia romantica Sei Mai stata sulla Luna? del 2015 diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova e Neri Marcorè. Canale 5 risponde con il match di Supercoppa Inter – Juventus. In dettaglio li troverete in quest’articolo dopo le 10, quando verrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Chi ha vinto la battaglia deglitv in12? RaiUno ha puntato sulla commedia romantica Sei Mai stata sulla Luna? del 2015 diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova e Neri Marcorè. Canale 5 risponde con il match di Supercoppa Inter – Juventus. In dettaglio li troverete in quest’articolo dopo le 10, quando verrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 12 gennaio 2022: Inter-Juventus, Sei mai stata sulla luna, Biancaneve e il cacciatore, Non è l… - emeraude1 : @ziaarsenico @IBeefsquatch Real time avrà ascolti per un altro mercoledì ma non si illudano che da settimana prossi… - GianPie26057602 : @dimitricocciuti @infotommizorzi Ma se faceva più ascolti quando Zorzi faceva il programma il mercoledì al Gf?? - infoitcultura : Ascolti Tv ieri mercoledì 5 gennaio 2022 vince Heidi, Battiato a un passo da Caduta Libera - infoitcultura : Ascolti Tv mercoledì 5 gennaio 2022, Heidi 16.1%, Caduta Libera 12.5% -