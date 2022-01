Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO L’EUR RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE ANCHE SU VIA ARDEATINA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO POCO PIÙ A SUD A CAMPOLEONE DI LANUVIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8 ANCORA CANTIERI CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE LICINESE NEL REATINO LAVORI DI MANUTENZIONE AL 18+600 CON SENSO UNICO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ORVINO SEMPRE PER LAVORI CODE CON ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO L’EUR RIMOSSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO INCIDENTE ATTIVO INVECE ANCHE SU VIA ARDEATINA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO POCO PIÙ A SUD A CAMPOLEONE DI LANUVIO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI ASTRAL ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA I KM 7 E 8 ANCORA CANTIERI CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE LICINESE NEL REATINO LAVORI DI MANUTENZIONE AL 18+600 CON SENSO UNICO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI ORVINO SEMPRE PER LAVORI CODE CON ...

civico_x : RT @Michele_Anzaldi: Chiusa per lavori a Roma un'arteria importante per Prati-Centro come Via Crescenzio: nessuna segnalazione o agevolazio… - lancellone : RT @Michele_Anzaldi: Chiusa per lavori a Roma un'arteria importante per Prati-Centro come Via Crescenzio: nessuna segnalazione o agevolazio… - rob_arci : RT @Michele_Anzaldi: Chiusa per lavori a Roma un'arteria importante per Prati-Centro come Via Crescenzio: nessuna segnalazione o agevolazio… - Michele_Anzaldi : Chiusa per lavori a Roma un'arteria importante per Prati-Centro come Via Crescenzio: nessuna segnalazione o agevola… - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Suvereto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A Foligno muretto "attrae" le auto, abbattuto a ripetizione ...che arrivano da via Roma". "Insieme agli uffici competenti cercheremo di adottare al più presto una soluzione per evitare questi continui incidenti", assicura l'assessore comunale alla viabilità, ...

COMUNE DI FOSSA, APPROVATI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO COMPLEMENTARE E CIPESS PER OLTRE 3 MILIONI ... - 168 mila euro per la viabilità di Via Madonna della Grotte; - 390 mila euro per l'adeguamento dell'edificio "ex Forno" in Via Roma, - 162 mila euro per il ...

