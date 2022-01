Ultime Notizie Roma del 12-01-2022 ore 11:10 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione anche in Germania nuovo record di contagi nelle Ultime 24 ore con 384 decessi l’incidente salita da 307,9 a 407,5 casi per 100.000 abitanti in Italia nuovo record di contagi di ieri fa tenere per le prossime settimane si fa strada la richiesta di sostituire il report quotidiani di contagiati e decessi con conteggi settimanali ne sono convinta il Sottosegretario costa il greco del CTS la scuola ha ripreso le lezioni sarà l’ultima a chiudere assicurato il ministro Bianchi dopo anche il aver respinto la proposta del governatore della Campania De Luca su tema abbiamo sentito Marcello Pacifico presidente del sindacato annicondivisibile in questo momento la maggior parte delle classi sarà in Dad nelle prossimi giorni per quello per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione anche in Germania nuovo record di contagi nelle24 ore con 384 decessi l’incidente salita da 307,9 a 407,5 casi per 100.000 abitanti in Italia nuovo record di contagi di ieri fa tenere per le prossime settimane si fa strada la richiesta di sostituire il report quotidiani di contagiati e decessi con conteggi settimanali ne sono convinta il Sottosegretario costa il greco del CTS la scuola ha ripreso le lezioni sarà l’ultima a chiudere assicurato il ministro Bianchi dopo anche il aver respinto la proposta del governatore della Campania De Luca su tema abbiamo sentito Marcello Pacifico presidente del sindacato annicondivisibile in questo momento la maggior parte delle classi sarà in Dad nelle prossimi giorni per quello per ...

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - cesareserono : Attività fisica e sclerosi multipla: una revisione della letteratura - cesareserono : La malattia di Graves pediatrica -