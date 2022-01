"Poco lucido, neanche in Corea del Nord". Scanzi la spara grossissima su Draghi: studio allibito | Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Andrea Scanzi la spara grossa. In collegamento con Otto e Mezzo da Lilli Gruber, il giornalista su La7 afferma che Mario Draghi è in difficoltà nella gestione della pandemia. Fin qua nulla di strano, se non fosse che arriva addirittura a paragonarlo a Giuseppe Conte, suo predecessore. "Si sta inseguendo il virus come ai tempi di Conte. Draghi secondo me è Poco lucido per via della corsa al Quirinale". Per Scanzi il premier ha fatto "troppo Poco e troppo tardi". Tra gli esempi la multa una tantum: "Con 100 euro di multa si convince un no vax?", è la domanda che si pone. E ancora: "È partito tardissimo con la terza dose, rischiando tantissimo". Finita qua? neanche per sogno: "Ha sbagliato anche qualche dichiarazione. Mi dà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Andrealagrossa. In collegamento con Otto e Mezzo da Lilli Gruber, il giornalista su La7 afferma che Marioè in difficoltà nella gestione della pandemia. Fin qua nulla di strano, se non fosse che arriva addirittura a paragonarlo a Giuseppe Conte, suo predecessore. "Si sta inseguendo il virus come ai tempi di Conte.secondo me èper via della corsa al Quirinale". Peril premier ha fatto "troppoe troppo tardi". Tra gli esempi la multa una tantum: "Con 100 euro di multa si convince un no vax?", è la domanda che si pone. E ancora: "È partito tardissimo con la terza dose, rischiando tantissimo". Finita qua?per sogno: "Ha sbagliato anche qualche dichiarazione. Mi dà ...

Advertising

Onda_CalabraIII : @MarSnaaaa Con quel palo della luce al suo fianco deve sbattersi il doppio, ovvio che sia poco lucido sotto porta - La7tv : #ottoemezzo @AndreaScanzi sottolinea le difficoltà di #Draghi nella lotta alla #pandemia: 'Si sta inseguendo il vir… - NamasteDavide : @Luca_Geno_CAN @valsinthesky @mmorphine_ La scienza va a tentativi sulla nostra pelle? Ma è lucido? Ha appena affer… - liviozeta67 : @mgmaglie In un momento storico come questo, l'unica cosa profondamente inopportuna (e priva di ogni visione strate… - LucaPettinarii : ... Si erano fatte le 15.39, classico ritardo, finché non sento una voce anche se ero talmente fuori che non capiv… -