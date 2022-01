Pagelle Inter Juventus | TOP e FLOP a fine primo tempo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la Supercoppa italiana 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la Supercoppa italiana 2021/2022. TOP: McKennie e Lautaro: Calhanoglu e Morata VOTI Al termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Pagelle Inter Juve Supercoppa: i voti ai protagonisti del match - - infoitsport : Inter-Lazio, le pagelle dei quotidiani: garanzia Immobile, molti biancocelesti in ombra - LALAZIOMIA : Pagelle Inter - Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio - Calcio Magazine - Fantacalciok : Pagelle Inter – Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Inter - Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

de Roon 6 : fa il suo dovere, servirà di più domenica con l'). Demiral 6: fa quel che deve fare con Okereke, si sacrifica e non toglie il piede quando serve. Palomino 6: francobolla Johnsen e, ...... Venezia - Empoli alle 1:.00, Roma - Cagliari alle 18.00 e Atalanta -alle 20:45. Lunedì 17 ... CanaleSassuolo.it, insieme all'ampio post - partita con tabellino,, dichiarazioni e commenti.Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn (Estonia) - VAT: EE102265251, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabil ...L'Atalanta conquista il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Venezia per 2-0. Ecco le pagelle dei nerazzurri. Musso 6 Rimedia ad un suo errore di piede con un ...