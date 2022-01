Pagelle Inter-Juventus 2-1 | voti e tabellino Supercoppa 2021

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol dimatch valevole per la. A San Siro festeggia l’nella maniera più incredibile possibile: i bianconeri passano in vantaggio grazie al gol di McKennie poi il pareggio dal dischetto di Lautaro Martinez. La partita sembra essere indirizzata sul pareggio, si va infatti ai supplementari e quando sembra tutto pronto per i rigori ci pensa Alexis Sanchez che fa impazzire di gioia il popolo nerazzurro.(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6 (44’ st Darmian 6), Barella 6.5 (44’ st Vidal 6), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6, Perisic 6.5 (10’ pts Dimarco 6); Dzeko 6.5 (30’ st Correa 6.5), Martinez 6.5 (30’ st Sanchez 7). ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la Supercoppa italiana 2021/22:Juventus Ledei protagonisti del match trae Juventus, valido per la Supercoppa italiana 2021/2022. TOP: McKennie e Lautaro FLOP: Calhanoglu e Morata VOTI Al termine del ...Lautaro Martinez risponde a McKennie all'intervalloPrimo tempo intenso a San Siro nella finalissima di Supercoppa trae Juventus. La squadra di Inzaghi palleggia e gioca meglio dei bianconeri, ...6 Handanovic Ordine, disciplina e una rarità per questa inter: ogni tanto lancia lungo. 6 Skriniar Lascia che Morata arrivi al cross, non è da lui. Da lì in poi è perfetto. 6 De Vrij Dopo quello con ...23:33 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per pagelle, interviste e tutti gli approfondimenti ... La Supercoppa italiana va all'Inter, con i bianconeri che erano ...