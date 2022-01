Natasha Simonini: morta l'icona LGBTQI, avrebbe compiuto 35 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Katuxa Close ha scelto Instagram per rivelare ai fan la morte dell'amica Natasha Simonini, icona LGBTQI e protagonista ai compleanni di Bambola Star. Natasha Simonini, principalmente nota per i celebri compleanni di Bambola Star, è morta questa mattina: a rivelare la notizia è stata Katuxa Close, sua grande amica, nonché l'annunciatrice ufficiale dei celebri filmati. L'icona LGBTQI avrebbe compiuto 35 anni tra pochi giorni. Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche italiane, al momento non sono state ancora rivelate le cause della morte e la stessa Close non ha fornito nessun dettaglio a proposito del decesso o delle ragioni per cui ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Katuxa Close ha scelto Instagram per rivelare ai fan la morte dell'amicae protagonista ai compledi Bambola Star., principalmente nota per i celebri compledi Bambola Star, èquesta mattina: a rivelare la notizia è stata Katuxa Close, sua grande amica, nonché l'annunciatrice ufficiale dei celebri filmati. L'35tra pochi giorni. Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche italiane, al momento non sono state ancora rivelate le cause della morte e la stessa Close non ha fornito nessun dettaglio a proposito del decesso o delle ragioni per cui ...

Advertising

POPline : Natasha Simonini, dona do meme “Buonasera, Natasha”, morre aos 34 anos - fanpage : Addio a #NatashaSimonini, icona Lgbtq, protagonista dei compleanni di Bambola Star - LuBennet : No ma ragazzi è morta Natasha Simonini, sono sconvolta. ?? - armandopica : RT @CloseKatuxa: Oggi non e un buongiorno, durante la notte Natasha Simonini ci ha lasciati??riposa in pace grande amica e grande eterna dji… - Biel1497 : RT @souzamot1: Arrivederci Natasha Simonini -