Juventus, Alex Sandro: «Siamo in fiducia. Non c'è una favorita»

Alex Sandro, difensore della Juve, ha parlato a Mediaset prima della Supercoppa contro l'Inter.

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le sue parole prima della finale fra Inter e Juventus:

FINALE – «Venendo dalla vittoria di Roma, la squadra ha fiducia. Anche l'Inter viene da una vittoria, dobbiamo stare attenti fin dal primo minuto all'approccio».

FAVORITA – «In una finale è un'altra storia, non si può dire chi sia favorita. Alla fine vediamo chi vince».

COME SI VINCONO LE FINALI – «Non c'è una formula segreta, dobbiamo fare del nostro meglio».

