Fedele: “Napoli male con la Sampdoria. Scudetto, impossibile. Se vince pronto a fare una cosa…” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Enrico Fedele parla del Napoli e critica la prestazione della squadra con la Sampdoria: “Fatto poco. Non si può competere per lo Scudetto“. Lapidario il commento dell’ex dirigente ed attuale opinionista sportivo. Enrico Fedele a Radio Marte commenta Napoli-Sampdoria, partita vinta dagli azzurri grazie ad un bellissimo gol di Petagna: “A me la partita contro la Sampdoria non è piaciuta, non c’è stata l’esaltazione provata a Torino contro la Juventus. Cosa possiamo fare? Niente di più di quello che abbiamo fatto. L’unica cosa su cui deve puntare il Napoli è la Coppa Italia. Nell’analisi post Juve ho detto che il Napoli – sempre criticato nella personalità – ha fatto una partita di grande orgoglio e ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Enricoparla dele critica la prestazione della squadra con la: “Fatto poco. Non si può competere per lo“. Lapidario il commento dell’ex dirigente ed attuale opinionista sportivo. Enricoa Radio Marte commenta, partita vinta dagli azzurri grazie ad un bellissimo gol di Petagna: “A me la partita contro lanon è piaciuta, non c’è stata l’esaltazione provata a Torino contro la Juventus. Cosa possiamo? Niente di più di quello che abbiamo fatto. L’unica cosa su cui deve puntare ilè la Coppa Italia. Nell’analisi post Juve ho detto che il– sempre criticato nella personalità – ha fatto una partita di grande orgoglio e ...

