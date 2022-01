Diffidati Inter-Juventus: i nerazzurri a rischio squalifica per l’Atalanta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Grande attesa per la sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione calcistica italiana. Inter contro Juventus. Campione d’Italia contro la vincitrice della Coppa Italia. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio. Per Inzaghi è il secondo appuntamento di una settimana di alto livello: prima la Lazio (battuta), ora la Supercoppa e poi l’Atalanta. Insomma, occhi puntati anche sulla situazione Diffidati. Lautaro Martinez è l’unico nerazzurro diffidato e a rischio squalifica in vista della prossima partita contro i bergamaschi. Diffidati Inter: Lautaro Martinez SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Grande attesa per la sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione calcistica italiana.contro. Campione d’Italia contro la vincitrice della Coppa Italia. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 12 gennaio. Per Inzaghi è il secondo appuntamento di una settimana di alto livello: prima la Lazio (battuta), ora la Supercoppa e poi. Insomma, occhi puntati anche sulla situazione. Lautaro Martinez è l’unico nerazzurro diffidato e ain vista della prossima partita contro i bergamaschi.: Lautaro Martinez SportFace.

