Serena Bortone in lacrime per David Sassoli, il commovente omaggio in diretta (Di martedì 11 gennaio 2022) La morte improvvisa di David Sassoli ha lasciato sbigottito il mondo della politica, in cui gravitava ormai da anni - eletto, nel 2019, Presidente del Parlamento europeo - ma... Leggi su europa.today (Di martedì 11 gennaio 2022) La morte improvvisa diha lasciato sbigottito il mondo della politica, in cui gravitava ormai da anni - eletto, nel 2019, Presidente del Parlamento europeo - ma...

Advertising

dennismantovan : @ValeCB La decisione è stata presa all'ultimo, tanto che Serena Bortone ha dovuto tagliare ospiti e una prevista pa… - infoitinterno : Tiziana Ferrario, a Oggi è un altro giorno il ricordo di David Sassoli. Serena Bortone in lacrime - Marilenapas : RT @fanpage: Serena Bortone si commuove in diretta a #oggièunaltrogiorno ricordando #DavidSassoli:'Se ne va un pezzo della Rai' https://t.c… - ViDiPaola : Bravissima Serena Bortone , in punta di piedi é entrata nella vita di Al Bano regalandoci una bellissima intervista… - leggoit : Tiziana Ferrario, a 'Oggi è un altro giorno' il ricordo di David Sassoli. Serena Bortone in lacrime -