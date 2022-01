Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? La prima a finire al televoto di venerdì è stata Carmen Russo, votata da Nathaly Caldonazzo in qualità di vincitrice del televoto dell’ultima settimana che la vedeva opposta a Carmen e a Soleil Sorge. La vittoria di Nathaly non è stata presa benissimo – per usare un eufemismo – dal gruppo capitanato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre sono arrivati grandi complimenti da parte del resto degli inquilini, su tutti Jessica e Lulù Selassiè. Carmen, che non si aspettava di vedere Nathaly trionfare al televoto, si è detta comunque contenta per aver rivisto poco prima il marito Enzo Paolo Turchi, entrato nella casa per fare chiarezza sul matrimonio-gate scoppiato in settimana dopo le confessioni della ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi èinnella puntata didelVip 6? La prima a finire al televoto di venerdì è stata Carmen Russo, votata da Nathaly Caldonazzo in qualità di vincitrice del televoto dell’ultima settimana che la vedeva opposta a Carmen e a Soleil Sorge. La vittoria di Nathaly non è stata presa benissimo – per usare un eufemismo – dal gruppo capitanato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre sono arrivati grandi complimenti da parte del resto degli inquilini, su tutti Jessica e Lulù Selassiè. Carmen, che non si aspettava di vedere Nathaly trionfare al televoto, si è detta comunque contenta per aver rivisto poco prima il marito Enzo Paolo Turchi, entrato nella casa per fare chiarezza sul matrimonio-gate scoppiato in settimana dopo le confessioni della ...

