Fed: Powell, possibili più rialzi tassi e riduzione bilancio (Di martedì 11 gennaio 2022) La stretta monetaria della Fed si fa più sempre più vicina, e potrebbe essere più rapida di quanto atteso. Il presidente della banca centrale americana Jay Powell ha annunciato oggi che l'economia non ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) La stretta monetaria della Fed si fa più sempre più vicina, e potrebbe essere più rapida di quanto atteso. Il presidente della banca centrale americana Jayha annunciato oggi che l'economia non ...

Advertising

zazoomblog : LEuropa regge al «falco» Powell e chiude in rialzo. Fed pronta a stretta - #LEuropa #regge #«falco» #Powell - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Un'inflazione alta è una minaccia alla massima occupazione. 'Se saranno necessari aumenti più aggressivi dei tassi per ra… - fisco24_info : Fed: Powell, possibili più rialzi tassi e riduzione bilancio: L'economia Usa non ha più bisogno di tanto stimolo mo… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: Dado già tratto, primo rialzo tassi Fed a marzo? #Powell promette battaglia contro inflazione, falchi Fed nel panico? Jamie… - classcnbc : FED PRONTA AD AUMENTO PIÙ AGGRESSIVO DEI TASSI SE NECESSARIO #Powell al Senato #USA????: 'Se dovessimo vedere l'infl… -