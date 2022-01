Concorso Scuola Secondaria, Disegno e Storia dell’Arte: classi A17 e A54 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ancora nessuna novità sul calendario dello svolgimento delle prove scritte del Concorso Scuola Secondaria, per cui si attende la pubblicazione del decreto per iniziare la procedura. Secondo le ultime indiscrezioni, il Concorso potrebbe essere avviato nel mese di febbraio, ma tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. Inoltre, nelle ultime settimane, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della Scuola, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Le principali novità riguardano l’organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l’eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla. Concorso Ordinario Scuola ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 gennaio 2022) Ancora nessuna novità sul calendario dello svolgimento delle prove scritte del, per cui si attende la pubblicazione del decreto per iniziare la procedura. Secondo le ultime indiscrezioni, ilpotrebbe essere avviato nel mese di febbraio, ma tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. Inoltre, nelle ultime settimane, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Le principali novità riguardano l’organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l’eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla.Ordinario...

Advertising

mfonthenet : @stanzaselvaggia Olllè! Hai bisogno di like? Ecco il tweet pro professori. Si, ci sono quelli bravi, ma se la scuol… - scuolainforma : #Concorso #scuola secondaria 2022: la nuova Tabella titoli (PDF) - 1maureengould : @stanzaselvaggia 'Ridotto la scuola così',di grande precisione,bravissima. Io sono un'insegnante e non mi riconosco… - JoNickGiusy : RT @Gnogno_84: @ManlioDS Si parla tanto di aiutare la #scuola in questo grave periodo storico. Ci sono gli #idoneiSTEM, persone che hanno s… - sunsetodown : RT @RobertoL981: @scannavo Bianchi parlava di un concorso per l’assunzione dei 60000 nella scuola. Non era una stabilizzazione dei precari? -