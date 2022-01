Antonella Clerici: “Anche oggi una notizia terribile”, gli occhi lucidi per David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche oggi Antonella Clerici inizia E’ sempre mezzogiorno con gli occhi lucidi, Anche oggi ha una brutta notizia da dare al suo pubblico e un altro addio rivolto a una persona che conosceva bene. E’ morto David Sassoli e dopo la morte di Silvia Tortora l’anno inizia nel modo più triste. “Anche oggi mi sono svegliata con una notizia terribile” è questo il doloroso buongiorno di oggi di Antonella Clerici. David Sassoli si è spento questa notte, aveva 65 anni. Era il presidente del Parlamento europeo ma per la conduttrice e per “i vecchi della Rai” era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 gennaio 2022)inizia E’ sempre mezzogiorno con gliha una bruttada dare al suo pubblico e un altro addio rivolto a una persona che conosceva bene. E’ mortoe dopo la morte di Silvia Tortora l’anno inizia nel modo più triste. “mi sono svegliata con una” è questo il doloroso buongiorno didisi è spento questa notte, aveva 65 anni. Era il presidente del Parlamento europeo ma per la conduttrice e per “i vecchi della Rai” era ...

