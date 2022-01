Tornano in piazza i genitori No Dad per dire no alla chiusura delle scuole (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Monica De Santis Anche a Salerno ieri mattina, un gruppo, non numerosissimo di genitori, accompagnato da qualche docente e da alcuni alunni ha manifestato per dire ‘no’ alla sospensione della didattica in presenza stabilità dal Governatore Vincenzo De Luca per le scuole materne, elementari e medie e per dire no alle ordinanze emesse da numerosi sindaci che invece hanno sospeso anche le attività didattiche in presenza delle scuole superiori. In piazza Amendola si sono ritrovati i rappresentanti del coordinamento scuole Aperte Salerno ma anche i Cobas Scuola ed altre associazioni nate ad inizio pandemia, quando le scuole furono chiuse per la prima volta dal Governo?Conte. Una manifestazione organizzata velocemente e ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 10 gennaio 2022) di Monica De Santis Anche a Salerno ieri mattina, un gruppo, non numerosissimo di, accompagnato da qualche docente e da alcuni alunni ha manifestato per‘no’sospensione della didattica in presenza stabilità dal Governatore Vincenzo De Luca per lematerne, elementari e medie e perno alle ordinanze emesse da numerosi sindaci che invece hanno sospeso anche le attività didattiche in presenzasuperiori. InAmendola si sono ritrovati i rappresentanti del coordinamentoAperte Salerno ma anche i Cobas Scuola ed altre associazioni nate ad inizio pandemia, quando lefurono chiuse per la prima volta dal Governo?Conte. Una manifestazione organizzata velocemente e ...

