Sgarbi attacca Galimberti e punge Galli: «Non sono un No vax, ma li avete rotti all’inverosimile» (video) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittorio Sgarbi, non pago di esprimere tutta la sua indignazione contro l’eccesso di provvedimenti restrittivi di governo in tv, oggi lancia la sua ultima invettiva – veemente e sarcastica come nel suo stile – contro misure e controlli. Super Green pass e multe. Che il critico d’arte vive con mal celata insofferenza e che contesta come soluzioni draconiane. Eccessive. Fuorvianti. E, a giudicare dagli epiteti che lancia come strali anche in quest’ultimo video postato oggi sulla sua pagina Facebook, privi di logica dettata dal buon senso e di giustificazione scientifica. Dunque, ancora una volta, sul Covid, sulle sue determinazioni pratiche, e sulle sue declinazioni che implicano il ruolo di virologi, esperti di governo e disposizioni dell’esecutivo, Sgarbi torna a inveire e a pungere. Dialogante a tratti, ma solo nei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittorio, non pago di esprimere tutta la sua indignazione contro l’eccesso di provvedimenti restrittivi di governo in tv, oggi lancia la sua ultima invettiva – veemente e sarcastica come nel suo stile – contro misure e controlli. Super Green pass e multe. Che il critico d’arte vive con mal celata insofferenza e che contesta come soluzioni draconiane. Eccessive. Fuorvianti. E, a giudicare dagli epiteti che lancia come strali anche in quest’ultimopostato oggi sulla sua pagina Facebook, privi di logica dettata dal buon senso e di giustificazione scientifica. Dunque, ancora una volta, sul Covid, sulle sue determinazioni pratiche, e sulle sue declinazioni che implicano il ruolo di virologi, esperti di governo e disposizioni dell’esecutivo,torna a inveire e are. Dialogante a tratti, ma solo nei ...

