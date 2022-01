Reddito di cittadinanza, così foraggia le fabbriche dei falsi. Operai in nero per non perdere l'assegno (Di lunedì 10 gennaio 2022) I lussuosi accessori dell?alta moda prodotti da percettori di Reddito di cittadinanza pagati in nero. Non solo. C?è anche la contraffazione dietro lo scandalo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 gennaio 2022) I lussuosi accessori dell?alta moda prodotti da percettori didipagati in. Non solo. C?è anche la contraffazione dietro lo scandalo...

Advertising

LegaSalvini : PRENDONO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA LAVORANO IN NERO PER LE GRANDI GRIFFE DELLA MODA - rtl1025 : ?? 'Non solo il #reddito di cittadinanza fa da supporto al lavoro nero, ma, come documenta Il Messaggero, anche al m… - FratellidItalia : ?? Un governo che proroga il reddito di cittadinanza ma non difende il lavoro vero, si può veramente definire “dei m… - gaetanovetri1 : @repubblica ha la paura di perdere il reddito di cittadinanza - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? 'Non solo il #reddito di cittadinanza fa da supporto al lavoro nero, ma, come documenta Il Messaggero, anche al mercato del… -