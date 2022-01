Raikkonen: 'La F1 non mi manca. Come guido? Freno un po' prima dell'autovelox...' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovi piani per una nuova vita. Kimi Raikkonen, dopo il ritiro, vuole immergersi nella famiglia, godendosi aspetti dell'esistenza che, fino a quando era in attività in Formula 1 non poteva assaporare ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovi piani per una nuova vita. Kimi, dopo il ritiro, vuole immergersi nella famiglia, godendosi aspetti'esistenza che, fino a quando era in attività in Formula 1 non poteva assaporare ...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1, #Raikkonen: 'Potrei non mettere più piede in un paddock' - FormulaPassion : #F1, #Raikkonen: 'Potrei non mettere più piede in un paddock' - stefanocrusco : @antorendina Da osservatore della domenica e non addetto ai lavori, Raikkonen mi sembrava molto defilato nelle pres… - Luxgraph : Kimi Raikkonen sulla F1: 'Il parere di noi piloti non interessa' - f1world_it : Räikkönen: “Potrei non mettere più piede nel paddock”: A neanche un mese dal ritiro, Kimi è tornato a parlare del C… -