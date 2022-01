Rai: “Julian Alvarez, il Napoli fa sul serio”, ha numeri impressionanti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Julian Alvarez, il Napoli lo cerca per sostituire Lorenzo Insigne. Il giocatore argentino ha appena vinto il campionato col River Plate. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, il Napoli si è messo seriamente sulle tracce di questo calciatore che sta facendo vedere grandi cose in Argentina. Durante la Domenica Sportiva, Venerato ha dato le ultime notizie su Julian Alvarez al Napoli: “Si cerca un giocatore per sostituire Insigne e l’argentino piace molto al Napoli. Il costo è di 25 milioni di euro, ma a giugno si può fare una seria valutazione“. Intanto secondo Venerato arrivano “smentite per Everton e Sinisterra” altri due calciatori che erano stati avvicinati al club azzurro per il dopo Insigne. Chi è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022), illo cerca per sostituire Lorenzo Insigne. Il giocatore argentino ha appena vinto il campionato col River Plate. Secondo quanto riferisce Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai, ilsi è messo seriamente sulle tracce di questo calciatore che sta facendo vedere grandi cose in Argentina. Durante la Domenica Sportiva, Venerato ha dato le ultime notizie sual: “Si cerca un giocatore per sostituire Insigne e l’argentino piace molto al. Il costo è di 25 milioni di euro, ma a giugno si può fare una seria valutazione“. Intanto secondo Venerato arrivano “smentite per Everton e Sinisterra” altri due calciatori che erano stati avvicinati al club azzurro per il dopo Insigne. Chi è ...

