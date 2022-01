Paolo Paoletti annuncia | “Nel 2024 De Laurentiis lascerà il Napoli”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022), ex addetto stampa della SSC, ha lanciato una notizia che non ha lasciato indifferenti i tifosi e amanti del calcio. In un lungo post su Facebook, l’uomo ha rivelato che Aurelio Depotrebbe abbandonare la squadra a partire dal. Vediamo quindi cosa ha scritto. Ipotesi addio? L’ex addetto stampa del L'articolo