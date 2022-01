L' allarme del Cts | ' In un mese moriranno 2 500 non vaccinati'

Advertising

beppe_grillo : 'La crisi della catena di approvvigionamento provocata dalla pandemia potrebbe durare per molti altri mesi e anche… - rtl1025 : ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del p… - GMorenghi : RT @a_meluzzi: Meluzzi lancia l'allarme sulle conseguenze psicotiche del siero ? 'Possibili danni neurologici' - FrancescaLupo15 : RT @a_meluzzi: Meluzzi lancia l'allarme sulle conseguenze psicotiche del siero ? 'Possibili danni neurologici'. - iwamaze : @lixuchi ALLARME DEL TELEFONO??? nuova ansia sbloccata -

Ultime Notizie dalla rete : allarme del

Cronache Picene

Enrico Chillè "Con i ritmi attuali, in un mese ci ritroveremo 2.500 morti tra i non vaccinati. Tutti decessi che potevano essere evitati". L'arriva da Sergio Abrignani, immunologo e membroComitato tecnico scientifico. BOOM PRIME DOSI Con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, aumenta prepotentemente il numero ...Perché la posizione che assumeva, il marginediscorso dove si collocava, era quello che gli ... la conversazione procedeva amichevole, ma sempre tesa a cogliere un possibile segnale di, ...Enrico Chillè«Con i ritmi attuali, in un mese ci ritroveremo 2.500 morti tra i non vaccinati. Tutti decessi che potevano essere evitati». L'allarme arriva da Sergio Abrignani, immunologo e ...PREGANZIOL - Ladri scatenati sabato sera: almeno quattro le case prese di mira in un paio d’ore tra Preganziol, Roncade, Istrana e Silea. Passate le feste nuova ondata di furti nella ...