Klay Thompson è tornato

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Quantificare la durata dell’assenza diè un’operazione che non può ritenersi conclusa con il conteggio, peraltro piuttosto eloquente, dei 941 giorni passati lontano dai parquet. Perché in quei due anni e mezzo abbondanti sono successe molte cose, dentro e fuori dal microcosmo della guardia dei Golden State Warriors. Ci sono stati la rottura del crociato sinistro prima e, a quindici mesi di distanza, quella al tendine d’Achille della gamba destra, un uno-due in grado di stroncare la carriera di un atleta arrivato alla soglia dei 30 anni d’età e in precedenza abituato a sostenere ritmi da vero e proprio Iron man (24 partite saltate in 8 stagioni, senza mai mancare a una gara di playoff). Nel mezzo dei due infortuni, a inizio luglio 2019, era poi arrivato il ricco rinnovo contrattuale da 180 milioni di dollari che l’avrebbe trattenuto a ...

Tre giorni fa, invece, Tim Kawakami se n'è uscito con un long read su Klay Thompson, che è tornato in campo domenica sera con i Golden State Warriors dopo un'attesa di quasi tre anni.