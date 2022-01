Il “Pájaro” Caniggia | gioia incarnata

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il settembre del 1990 è un mese di nuovi auspici, ma anche e soprattutto di conflitti. Saddam Hussein si ostina a non abbandonare l’occupazione del Kuwait, mentre Bush e Gorbaciov – riuniti a Helsinki – scelgono la maniera più mansueta di spartirsi l’influenza sull’Europa, che punta verso l’unione monetaria – ma è, ovviamente, divisa sulla posizione dell’Italia, che se non sanerà le sue finanze pubbliche sarà estromessa. La seconda domenica del settembre del 1990 è anche quella in cui ricomincia il campionato di Serie A dopo la sbornia Mondiale. Almeno su questo sono tutti d’accordo: «Tutti all’attacco di Maradona», recita la prima pagina del Corriere. Si corre anche il GP di Monza. A Bergamo, nella sua gara d’esordio, l’Atalanta sfida il Bari. Al terzo minuto del secondo tempo Paulo Evair aggancia un pallone maldestro sul cerchio di centrocampo, punta l’area avversaria e una ...