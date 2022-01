Il Messaggero: il calcio pretende di andare in discoteca, in vacanza all’estero e avere gli stadi pieni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il calcio e il Covid. Il Messaggero scrive del protocollo delle federazioni che stanno per essere riaggiornati, ovviamente sotto l’egida del Coni. E scrive che il calcio potrebbe tornare in bolla. Il Coni stabilisce i protocolli, che stano per essere riaggiornati, in coordinamento con la Federazione dei medici sportivi, unica società scientifica di medicina dello sport riconosciuta dal ministero della Salute, e che aveva già proposto alla Lega calcio un protocollo un anno e mezzo fa, dopo aver contribuito a far riprendere l’attività calcistica nell’immediato dopo-lockdown del 2020 prevedeva anche bolle all’occorrenza, una gestione esterna dei tamponi, un coordinamento che non facesse capo solo alla Lega calcio stessa, ma la serie A ha preferito autoregolamentarsi. Poi quando è arrivata l’emergenza di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ile il Covid. Ilscrive del protocollo delle federazioni che stanno per essere riaggiornati, ovviamente sotto l’egida del Coni. E scrive che ilpotrebbe tornare in bolla. Il Coni stabilisce i protocolli, che stano per essere riaggiornati, in coordinamento con la Federazione dei medici sportivi, unica società scientifica di medicina dello sport riconosciuta dal ministero della Salute, e che aveva già proposto alla Legaun protocollo un anno e mezzo fa, dopo aver contribuito a far riprendere l’attività calcistica nell’immediato dopo-lockdown del 2020 prevedeva anche bolle all’occorrenza, una gestione esterna dei tamponi, un coordinamento che non facesse capo solo alla Legastessa, ma la serie A ha preferito autoregolamentarsi. Poi quando è arrivata l’emergenza di ...

Advertising

napolista : Il Messaggero: il calcio pretende di andare in discoteca, in vacanza all’estero e avere gli stadi pieni Il calcio… - giovannidalloli : Sull' omicidio di Trieste mostruoso anche l' articolo sul 'Messaggero Veneto' : 'una ragazza che I due si contende… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Serie A invasa dal Covid: stavolta per il calcio niente corsie preferenziali - infoitsport : Il Messaggero - Caos Covid, nessuna corsia preferenziale dal Governo per il calcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Assemblea di Lega, ridotta la capienza negli stadi nelle prossime due giornate, i 20 club hanno conside… -