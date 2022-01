GF Vip Miriana sgancia la bomba: "Loro sono bisessuali" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Miriana Trevisan, una delle gieffine più amate del GF VIP 6, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua schiettezza. Ultimamente, però, è finita al centro dell'attenzione dopo aver fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, la showgirl campana ha detto che all'interno della Casa ci sono due gieffini bisessuali. Naturalmente, questa rivelazione ha colto di sorpresa un inquilino in particolare, che non ne era a conoscenza. Ecco cosa è successo. Difatti, mentre si trovava nella Orange Room assieme alle sorelle Selassie Lulù e Jessica, e con Manila Nazzaro, l'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che due concorrenti del Grande Fratello sarebbero bisessuali: si tratta di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. La rivelazione sembra però uno scherzo ai danni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022)Trevisan, una delle gieffine più amate del GF VIP 6, è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua schiettezza. Ultimamente, però, è finita al centro dell'attenzione dopo aver fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, la showgirl campana ha detto che all'interno della Casa cidue gieffini. Naturalmente, questa rivelazione ha colto di sorpresa un inquilino in particolare, che non ne era a conoscenza. Ecco cosa è successo. Difatti, mentre si trovava nella Orange Room assieme alle sorelle Selassie Lulù e Jessica, e con Manila Nazzaro, l'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che due concorrenti del Grande Fratello sarebbero: si tratta di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. La rivelazione sembra però uno scherzo ai danni ...

