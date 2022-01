Difesa degli animali | il bilancio attività dei primi dieci mesi del Cras

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Aperto da neanche, è già diventato il rifugio, e la salvezza, di centinaia didei boschi: il Centro di recuperoselvatici “Stella del nord” di Calolziocorte (LC), fiore all’occhiello della Lega italiana per lae dell’Ambiente, ha effettuato dal 15 marzo al 31 dicembre 2021, centinaia e centinaia di interventi. Lo ricorda in una nota la presidente dell’associazione, on. Michela Vittoria Brambilla. “Sulla tutelaselvatici – afferma la parlamentare – l’Italia deve compiere un grande salto culturale, per colmare ritardi, sconfiggere un’indifferenza che troppo spesso diventa insofferenza e persecuzione, superare l’insidioso specismo di chi pone una gerarchia tra la vita ...