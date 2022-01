Dad in Campania, Chi Rom e…chi no (Scampia): Riaprire in sicurezza, basta scontri sulla pelle dei bambini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tiene banco il dibattito sulla Dad, la didattica a distanza attivata con ordinanza regionale in Campania a partire da oggi. I membri fondatori dell’Associazione Chi Rom e…chi no , che opera insieme alle comunità rom e italiane nel quartiere di Scampia, fanno sentire la loro voce: “Dopo due anni la scuola è l’agnello sacrificale di una politica che stenta a mantenere i suoi impegni. Gli istituti diventano – con tutte le difficoltà del caso, che non vanno ovviamente negate – lo spauracchio per provare a mascherare il mancato intervento in termini di miglioramenti strutturali, di personale e di servizi, che avrebbero dovuto sostenere l’impalcatura del sistema scolastico anche in questo delicato momento. E accanto a questo, la Sanità campana ferma le prestazioni sanitarie non urgenti e i trasporti conservano le loro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tiene banco il dibattitoDad, la didattica a distanza attivata con ordinanza regionale ina partire da oggi. I membri fondatori dell’Associazione Chi Romno , che opera insieme alle comunità rom e italiane nel quartiere di, fanno sentire la loro voce: “Dopo due anni la scuola è l’agnello sacrificale di una politica che stenta a mantenere i suoi impegni. Gli istituti diventano – con tutte le difficoltà del caso, che non vanno ovviamente negate – lo spauracchio per provare a mascherare il mancato intervento in termini di miglioramenti strutturali, di personale e di servizi, che avrebbero dovuto sostenere l’impalcatura del sistema scolastico anche in questo delicato momento. E accanto a questo, la Sanità campana ferma le prestazioni sanitarie non urgenti e i trasporti conservano le loro ...

