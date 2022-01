Covid, Remuzzi: “Con Omicron e Delta abbiamo due pandemie” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “In un certo senso abbiamo ‘due pandemie’: una sostenuta da Omicron e l’altra ancora da Delta. Non dobbiamo dimenticare che molti pazienti in terapia intensiva hanno contratto la Delta, che ha continuato a espandersi anche nelle ultime settimane”. Lo dice al Corriere della Sera Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aggiungendo che “anche all’interno degli ospedali ci sono ‘due pandemie’: una dei vaccinati e una dei non vaccinati. Come si vede dai grafici dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che misurano l’incidenza dei ricoveri ogni 100mila abitanti divisa per status vaccinale e classe di età, l’essere vaccinati protegge in un modo importantissimo. Con la terza dose finiscono in terapia intensiva solo persone anziane che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) “In un certo senso‘due’: una sostenuta dae l’altra ancora da. Non dobbiamo dimenticare che molti pazienti in terapia intensiva hanno contratto la, che ha continuato a espandersi anche nelle ultime settimane”. Lo dice al Corriere della Sera Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aggiungendo che “anche all’interno degli ospedali ci sono ‘due’: una dei vaccinati e una dei non vaccinati. Come si vede dai grafici dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che misurano l’incidenza dei ricoveri ogni 100mila abitanti divisa per status vaccinale e classe di età, l’essere vaccinati protegge in un modo importantissimo. Con la terza dose finiscono in terapia intensiva solo persone anziane che ...

