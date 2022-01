Covid: Draghi, 'studenti a casa e poi la sera in pizzeria? Non ha senso' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Non andare a scuola e poi in pizzeria e a fare sport? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, non ci sono i motivi per farlo, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Non andare a scuola e poi ine a fare sport? Non hachiudere la scuola prima di tutto il resto, non ci sono i motivi per farlo, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini". Lo ha detto Marioin conferenza stampa.

