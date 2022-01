Calciomercato Cagliari | in piedi uno scambio con la Salernitana | i dettagli

(Di lunedì 10 gennaio 2022), il club sardo ha messo nel mirino l’attaccante dellaBonazzoli: la trattativa Ilcontinua a sondare il terreno per un attaccante da regalare al tecnico Walter Mazzarri vista l’assenza di Keita Balde e l’infortunio di Ceter. Come riporta SkySport, i rossoblù avrebbero messo nel mirino l’attaccante dellaFederico Bonazzoli: l’affare potrebbe andare in porto attraverso unocon Caceres. Bonazzoli arriverebbe in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, in ballo uno scambio con la #Salernitana ?? - YBah96 : RT @NicoSchira: Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di… - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di… - kolinaa82 : RT @NicoSchira: Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di… - leonzan75 : RT @NicoSchira: Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Sembra essere questione di momenti il passaggio di Edoardo Goldaniga al. Il difensore, che era risultato positivo al Covid - 19, come riporta gianlucadimarzio. Leggi anche >...Si dice che si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c'è stato oggi? L'Udinese prima di questa partita aveva vinto 4 - 0 ae questa non era la stessa squadra. Abbiamo giocato con ...Come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati messi in isolamento domiciliare. La lista degli assenti per la gara di Cagliari, tuttavia, non si ferma q ...Dopo la pausa forzata dell'Epifania che ha impedito lo svolgimento della gara contro l'Inter, il Bologna torna in campo domani per sfidare il Cagliari. Intervenuto nella conferenza stampa della vigili ...