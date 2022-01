Leggi su butac

(Di lunedì 10 gennaio 2022)anno ragazzi, spero che tutto sia andato per il meglio in questi giorni, non ci eravamo mai presi una vacanza così lunga da BUTAC e ammetto che ci stavamo quasi prendendo gusto. Ma basta aprire la posta elettronica e Facebook per vedere quanto, anche durante questi giorni di pausa, ci avete segnalato. Purtroppo siamo ancora con un’immensa predominanza di segnalazioni relative all’emergenza sanitaria. L’editoriale di stamattina però non tratta bufale e fake news, ma una piccola news per BUTAC. Da tre giorni dal nostro sito sono spariti 193 articoli. Gli articoli sono stati rimossi a seguito della richiesta da parte di un nostro ex autore, si tratta di 193 articoli scritti tra il 2014 e il 2018, e l’autore è colui che ci è costato il sequestro totale del sito per l’articolo contro l’oncologo olistico, articolo che alle casse di BUTAC è costato qualche migliaio di ...