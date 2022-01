Torna Motor Bike Expo, dal 13 al 16 gennaio a Verona (Di domenica 9 gennaio 2022) Il popolo delle due ruote può tirare un sospiro di sollievo. E’ confermato il Motor Bike Expo, la quattro giorni per gli appassionati di moto in programma a Veronafiere da giovedì 13 gennaio a domenica 16: otto padiglioni aperti al pubblico per un totale di 600 espositori su un’area di 120.000 mq dove la moto personalizzata brilla accanto alla produzione di serie. Per il mondo Custom MBE è la vetrina più prestigiosa, e proprio a Verona saranno svelate in anteprima assoluta le nuove creazioni del 2022: oltre cinquanta custom Bike mai viste al mondo. Tra gli ospiti più attesi il trenta volte Campione del mondo di trial Toni Bou, che sabato e domenica si esibirà nel padiglione 8 in una sessione di salti, evoluzioni e “tricks” che lasceranno tutti col fiato sospeso, gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Il popolo delle due ruote può tirare un sospiro di sollievo. E’ confermato il, la quattro giorni per gli appassionati di moto in programma afiere da giovedì 13a domenica 16: otto padiglioni aperti al pubblico per un totale di 600 espositori su un’area di 120.000 mq dove la moto personalizzata brilla accanto alla produzione di serie. Per il mondo Custom MBE è la vetrina più prestigiosa, e proprio asaranno svelate in anteprima assoluta le nuove creazioni del 2022: oltre cinquanta custommai viste al mondo. Tra gli ospiti più attesi il trenta volte Campione del mondo di trial Toni Bou, che sabato e domenica si esibirà nel padiglione 8 in una sessione di salti, evoluzioni e “tricks” che lasceranno tutti col fiato sospeso, gli ...

