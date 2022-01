Un piattaforma vaccinale pubblica. Ora ci riprova il governo Draghi (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche l’Italia svilupperà una sua piattaforma vaccinale. L’intenzione del governo è delineata nella legge di bilancio 2022. Il progetto sarà realizzato dal Biotecnopolo di Siena, una nuova fondazione che entro 90 giorni dovrà dotarsi di uno statuto sotto l’egida dei ministeri dell’economia, della salute e dello sviluppo economico. Il Biotecnopolo dovrà stringere accordi e avviare collaborazioni con «soggetti nazionali e internazionali» ma un ruolo preminente sarà svolto dalla fondazione Toscana Life Sciences, centro di ricerca già attivo sul territorio senese. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche l’Italia svilupperà una sua. L’intenzione delè delineata nella legge di bilancio 2022. Il progetto sarà realizzato dal Biotecnopolo di Siena, una nuova fondazione che entro 90 giorni dovrà dotarsi di uno statuto sotto l’egida dei ministeri dell’economia, della salute e dello sviluppo economico. Il Biotecnopolo dovrà stringere accordi e avviare collaborazioni con «soggetti nazionali e internazionali» ma un ruolo preminente sarà svolto dalla fondazione Toscana Life Sciences, centro di ricerca già attivo sul territorio senese. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

