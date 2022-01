Rovigo più forte del Covid nella prima partita del 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) Quindici assenze legate al Covid nella FemiCz Rugby Rovigo e cinque nell'Hbs Colorno. L'hanno chiamata la partita dei 'sopravvissuti', perché alle altre tre sfide di giornata è andata peggio. Sono ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) Quindici assenze legate alFemiCz Rugbye cinque nell'Hbs Colorno. L'hanno chiamata ladei 'sopravvissuti', perché alle altre tre sfide di giornata è andata peggio. Sono ...

Advertising

Gazzetta_it : Rovigo più forte del Covid nella prima partita del 2022 #rugby - mira_fil : RT @tommasofaoro: Io non voglio insistere su questo punto piú del dovuto, ma ci sarà un motivo se nella storia della Repubblica da Rovigo è… - bertocamilla : RT @tommasofaoro: Io non voglio insistere su questo punto piú del dovuto, ma ci sarà un motivo se nella storia della Repubblica da Rovigo è… - tommasofaoro : Io non voglio insistere su questo punto piú del dovuto, ma ci sarà un motivo se nella storia della Repubblica da Ro… - gmolaschi : Uomo (76 anni) di #Rovigo uccide la moglie (71 anni) e poi si impicca. La pandemia aveva reso più complicato l’accu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rovigo più Rovigo più forte del Covid nella prima partita del 2022 Risposta al Covid ? È cominciato così oggi allo stadio 'Battaglini' di Rovigo il 2022 del rugby italiano. Qui si è giocata la prima partita dell'anno, l'unica valida per il 3° turno della Coppa ...

Vaccino anti Covid - 19: somministrate oltre 480 mila dosi in Polesine ... per permettere un rientro a scuola più sicuro, sono state aperte ulteriori sedute vaccinali pediatriche presso i due CVP di Adria (Sala Caponnetto) e di Rovigo (Censer). L'accesso a tali sedute ...

Veneto, un anno di Venicepromex al fianco delle imprese del territorio latinaoggi.eu Risposta al Covid ? È cominciato così oggi allo stadio 'Battaglini' diil 2022 del rugby italiano. Qui si è giocata la prima partita dell'anno, l'unica valida per il 3° turno della Coppa ...... per permettere un rientro a scuolasicuro, sono state aperte ulteriori sedute vaccinali pediatriche presso i due CVP di Adria (Sala Caponnetto) e di(Censer). L'accesso a tali sedute ...