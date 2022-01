E' arrivata la neve tanto attesa ma gli impianti del Catria restano chiusi per un caso Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) FRONTONE - La neve c'è ma gli impianti così come il rifugio ai 1400 metri del monte Catria rimarranno chiusi durante questo weekend. Non è scattato nel migliore dei modi il nuovo anno: prima le ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) FRONTONE - Lac'è ma glicosì come il rifugio ai 1400 metri del monterimarrannodurante questo weekend. Non è scattato nel migliore dei modi il nuovo anno: prima le ...

Advertising

InfluEnTHueS : RT @amici_da: Ho fatto in tempo a far mangiare 3 colonie su 6 e siamo di nuovo sotto il diluvio..MIA aspetta la persona speciale che ancora… - laltra_opinione : Arrivata la #neve in #Toscana. - danilomattedi : RT @amici_da: Ho fatto in tempo a far mangiare 3 colonie su 6 e siamo di nuovo sotto il diluvio..MIA aspetta la persona speciale che ancora… - _LaDada : Quindi, la neve non è mai arrivata, se non a quote alte e non chissà che. Adesso danno sole a oltranza. Fino a Pasqua? #meteo - VannaRicci : RT @amici_da: Ho fatto in tempo a far mangiare 3 colonie su 6 e siamo di nuovo sotto il diluvio..MIA aspetta la persona speciale che ancora… -